Em busca de profissionais para compor seu time, a Tereos disponibiliza novas vagas de emprego no interior de São Paulo. A empresa, especializada na produção de açúcar, etanol e energia, oferece chances para atuação nas suas unidades industriais e áreas corporativas em diferentes cidades do noroeste do Estado de São Paulo, dentre as quais estão Olímpia, Colina, Tanabi, Guaraci e São José do Rio Preto.

As vagas são efetivas e há oportunidades nas áreas de negócios agrícolas, comercial, ciência de dados, operações agrícolas, processo industrial, manutenção industrial e automotiva, segurança do trabalho, entre outras. Dentre as oportunidades, destacam-se as posições de caldeireiro, operador de logística, soldador, auxiliar administrativo, técnico em segurança do trabalho, funileiro e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com o cargo desejado e as posições podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme preenchimento e demanda.

Com remuneração compatível com o mercado, os profissionais contratados receberão benefícios como seguro de vida, vale alimentação, refeitório no loca, programa de remuneração variável, previdência privada, auxílio fretado, plano de saúde e auxílio farmácia.

Como se inscrever



Os interessados deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível aqui, para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo. No endereço é possível encontrar também a lista completa de oportunidades, bem como seus requisitos e escopo de atuação.

Ainda, é possível enviar o currículo diretamente para os endereços de e-mail abaixo: