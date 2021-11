Teve corte químico? confira dicas para tratar o cabelo danificado

O primeiro passo é parar imediatamente com os procedimentos químicos. Seus cabelos precisam se recuperar, e essa será uma tarefa impossível para seus fios se você continuar com a química a todo instante. E o mesmo vale para o secador e chapinha

Cortar três ou quatro dedos do cabelo será importante para evitar que todos os fios caiam por causa do corte químico. Cortar as pontinhas irá ajudar a remover o aspecto quebradiço e fazer menos peso no comprimento, fazendo com que os cabelos consigam se recuperar mais facilmente.