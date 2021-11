Thaila Ayala e Ludmilla se beijam no trailer do longa ‘Moscow’; assista

O trailer do filme “Moscow” foi divulgado nesta quarta-feira (10). O longa, gravado em apenas 10 dias, acompanha a história de Val (Thaila Ayala), gerente de um clube de jazz chamado Moscow.

Entre as cenas que mais chamaram atenção no trailer, é um beijo de Thaila na cantora Ludmilla (veja abaixo). Além de Thaila, estão no elenco Jennifer Nascimento, Bruno Fagundes, Micael, Pedro Lemos, Sacha Bali, Gabi Lopes, Victor Pecoraro e Ravel Cabral.