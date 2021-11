Thailla Ayala fala de beijo em Ludmilla: ‘Normalizar o que é normal’

“Moscow é um filme que gira fora de uma curva do cinema nacional. Seja na estética visual que criamos para ele, quanto na parte dramática. Eu sempre digo que é um filme de personagens, que são tão únicos que até parecem ter saído de uma história em quadrinhos. E o talento desse elenco foi fundamental para dar vida a tantas personalidades desafiadoras. A pergunta após assistir não será se você gostou do filme, mas de quem você mais gostou no filme,” declara Mess Santos.

Sobre o beijar Ludmilla em cena, Thailla Ayala destacou: “Temos que normalizar o que é normal. Nós acabamos de sair de uma polêmica sobre o beijo no HQ do Superman (o super-herói beija outro homem). As pessoas ainda não acham o normal, normal. Então, cada vez mais, a gente tem que reforçar coisas tão óbvias. Foi muito importante essa ideia e desde o princípio nós abraçamos”