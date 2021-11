Thaís Fersoza abre o jogo sobre vida sexual com Michel Teló: ‘Me satisfaz’

Thaís Fersoza abriu uma caixinha de perguntas em sua página do Instagram e fez algumas revelações picantes sobre o casamento com Michel Teló. Em uma das respostas, a atriz abriu o jogo sobre sua vida sexual com o técnico do “The Voice Brasil” e não poupou elogios ao marido.

Um dos seguidores de Thaís resolveu perguntar se ela não achava cansativo transar toda semana. Sem papas na língua, a atriz respondeu cheia de sinceridade.

“É cansativo casar e ter que transar toda semana?”, escreveu uma internauta. “Honestamente? Acho uma sorte danada! Uma benção de Deus! Ter achado o homem da minha vida, que me completa, compartilha perrengues e alegrias comigo, me satisfaz, pai dos meus filhos e ainda podemos fazer amor toda semana!”, respondeu ela.