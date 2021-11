Thiago Nunes elogia equipe após vitória contra o Fluminense e agradece apoio da torcida – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 1 (AFI) – A vitória por 1 a 0 contra o Fluminense neste domingo no Castelão, gol de Vina aos seis minutos do primeiro tempo, deu ânimo redobrado ao Ceará no Brasileirão. Com o resultado o Vozao subiu para a 12ª posição com 36 pontos, em 29 jogos e voltou a vencer depois vários tropeços.

O próximo jogo do alvinegro será contra o Cuiabá também em casa. O técnico Tiago Nunes celebrou o resultado.

“Foi um grande resultado Nosso time jogou bem e sabemos que podemos brigar por coisas boas ainda neste campeonato brasileiro”, disse Nunes, que ainda agradeceu ao torcedor apoiou o alvinegro em casa.

“Minha gratidão ao torcedor.que apoiou o time o tempo todo. Também agradeço a todos no clube, de todos os departamentos. Todos estão juntos conosco , e foram importantes. .Pedimos um voto de confiança. (antes do jogo), e estávamos em débito com o torcedor. Vamos manter o Ceará neste crescimento. Tem ações que não aparecem para nosso torcedor. Disse que precisamos inspirar as pessoas que estavam de fora”, disse Nunes.

APOIO CONTRA O CUIABÁ

Tiago Nunes também ressaltou que contra o Cuiabá no Castelão, o torcedor precisa vir a continuar apoiando.

“Precisamos de nosso torcedor que ele transforme nosso estádio num caldeirão nesse jogo”, destacou.”Já merecíamos a vitória em jogos anteriores, onde vínhamos criando muito, mas sem um aproveitamento necessário, mas agora felizmente ela veio”, ressaltou Nunes.

O JOGO

O treinador disse que diante da qualidade do Fluminense a meta foi quebrar o ritmo e tirar a velocidade do adversário.

“Demos a bola para eles e fizemos várias ações, ás vezes com uma linha de cinco ou alternando colocando dois jogadores velozes como Vina e o Gabriel. Quando eles colocaram mais um atacante, colocamos mais um zagueiro para equilibrar (a marcação), disse Nunes que ainda ressaltou que teve momentos que precisou colocar um “cadeado” à frente da defesa, e mesmo jogando bom tempo com um a menos, o time se superou e com muita determinação e garra conseguiu essa grande vitória que foi merecida ao seu ver.

REAPRESENTAÇÃO

O time se reapresenta terça-feira à tarde onde inicia treinamentos em seu CT para o próximo jogo, contra o Cuiabá, na capital cearense.