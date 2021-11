Thomson Reuters abre vagas de emprego; veja cargos

A empresa de recrutamento Thomson Reuters está disponibilizando vagas de empregos para diferentes localidades do Brasil. Confira, a seguir, todas as informações necessárias para realizar sua inscrição e participar do processo seletivo!

Thomson Reuters está recrutando novos profissionais

A recrutadora Thomson utiliza em suas contratações a tecnologia, inteligência e a expertise humana com o intuito de fornecer respostas de confiança ajudando os clientes a tomarem as melhores decisões no ato da contratação de novos colaboradores, melhorando seus negócios.

As ações da empresa estão mencionadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque e Toronto.



O maior objetivo da empresa é impulsionar seus clientes obtendo vantagens com os resultados oferecidos, tornando-os líderes do seu próprio negócio.

Entre os cargos e regiões disponíveis para ocupação, estão:

Estágio (Santa Catarina);

Representante de Vendas Internas – Software Jurídico (Juiz de Fora);

Analista Tributário Sr (São Paulo);

Analista de Suportes Funcional (São Paulo).

Todos os cargos exigem experiência e nível médio/superior completo, exceto as vagas de estágio. Também é necessário possuir experiência em programas como o Excel, Word e PDF, Outlook, interesse em áreas comerciais e jurídicas.

Os requisitos e qualificações alteram conforme o cargo pretendido, sendo necessário ler atentamente todas as informações contidas nas vagas disponíveis.

Como realizar sua inscrição

Para realizar sua inscrição e participar do processo de recrutamento Thomson Reuters, basta acessar o link de participação e seguir todos os passos informados pela recrutadora. Lembrando que as vagas são para atuar em diferentes regiões e é necessário ler atentamente a todos os requisitos antes de realizar sua candidatura.

