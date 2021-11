Tiago Iorc ‘ressurge’ com novo visual e nova música; ouça ‘Masculinidade’

Tiago Iorc “ressurgiu” mais uma vez, após um hiato que durou 1 ano e cinco meses, para o lançamento da nova música: “Masculinidade”. Além do novo trabalho, outra novidade foi o visual do cantor, que agora deixou os cabelos completamente raspados.

Junto com single, Tiago lançou um novo clipe. A produção foi dirigida por ele, em novembro do ano passado, e conta com seis minutos.