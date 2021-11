Tiago Nunes exalta mentalidade vencedora do Ceará no clássico – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 18 (AFI) – Uma grande vitória por goleada sobre o maior rival do estado no seu primeiro clássico. O treinador do Ceará, Tiago Nunes, rasgou elogios ao time alvinegro, depois do 4 a 0 aplicado no Fortaleza.

Um resultado que praticamente afasta qualquer risco de Z4 para o Vozão, com 45 pontos, ao lado de Fluminense e América. Ainda dá ao torcedor alvinegro uma ponta de esperança de brigar por uma pré-Libertadores.

Na entrevista coletiva, Tiago Nunes inicialmente agradeceu ao torcedor do alvinegro, que foi em bom número ao Castelão mesmo não sendo mandante do jogo. “Nosso torcedor apoiou o time, chorou e se alegrou e está de parabéns”, destacou. Nunes falou ainda da presença com espírito vencedor no clássico:

“Tivemos uma mentalidade vencedora. O time mostrou presença de campo desde o primeiro minuto com vontade de vencer, jogando bola, dentro da regra, e merecemos essa vitória, e até o placar elástico de 4 a 0. Uma primeira vitória fora que nos dá muita confiança”, avaliou o treinador que falou do sentimento de vencer o primeiro Clássico-Rei.

“Foi um clássico especial. Fui bem recebido por atletas, torcedores, diretores E participar deste clássico com este momento foi especial. Todos os atletas fizeram sua parte. Ocupamos os principais espaços, evitamos os principais riscos do adversário.

Tivemos aspectos positivo no setor defensivo e construção das jogadas, com lances de velocidade e profundidade. Nossos atletas se doaram e fizeram que foi combinado. Uma atuação que eleva nosso nível da competição”, disse Tiago Nunes.

SEM TEMPO PARA COMEMORAR

O elenco do Ceará não tem muito tempo para “degustar” a vitória por goleada contra o rival. O time se reapresenta na manhã desta quinta-feira e segue viagem entre a hora do almoço e início da tarde para Goiânia, onde fica concentrado, treina na sexta-feira à tarde para o jogo de sábado contra o Atletico-GO, às 21h no Estádio Antonio Accioly pela rodada 34 do Brasileiro.

Domingo cedo, o Ceará retorna à capital alencarina. Para esse jogo, Tiago Nunes não terá Fabinho e João Ricardo suspensos. Erick trata um edema muscular na coxa direita e Buiú segue em recuperação pós cirurgia.