Tiago Nunes fala em mudança “mudança de mentalidade e excelência”, no Ceará – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 5 (AFI) – Numa longa entrevista concedida à imprensa nesta semana, o treinador do Ceará, Tiago Nunes, falou não somente do jogo com o Cuiabá, marcado para domingo, 20h30 na Arena Castelão pelo Brasileiro da Série A neste domingo partida que o Vozão espera receber quase 50 mil torcedores. O técnico, que iniciou a carreira em 2005 no São Luiz e de lá pra cá tem passagens por grandes clubes como Corinthians, Athletico-PR e Grêmio, confessou que vem tentando mudar a mentalidade dos atletas dentro do clube repassando uma visão vencedora.

“Quando eu cheguei o Ceará, foi-me solicitado que o time tivesse um time com pouco mais de repertório ofensivo. Tínhamos (antes disso), uma equipe mais consistente defensivamente e me foi pedido um time que tivesse mais argumento e repertório ofensivo. Em temporadas anteriores do Ceará sempre se portou bem contra times chamados grandes, com postura mais conservadora fora; e quando os enfrentava dentro do Castelão, precisando propor mais o jogo, ficava difícil”, disse Nunes.

MUDANÇA VEM ACONTECENDO

No entanto, isso vem mudando, segundo o treinador.

“hoje temos esse repertório maior. Claro que tem oscilações, mas fomos muito consistentes contra o internacional; não ganhamos mais produzidos para ganhar; contra o Red Bull criamos muito, a bola bateu na trave, goleiro pego; e contra o São Paulo eles tiveram oito, mas nós, dentro do Morumbi criamos seis chances. mas faltou aproveitamento”, relata.

NÃO QUER SER RESULTADISTA

Segundo o treinador do alvinegro seu trabalho é julgado pelo placar e pelos resultados, seja 1 a 0 a favor ou contra, mas quer deixar para o clube mais que isso.

“Eu quero deixar para o clube, depois que eu sair, dentro de campo, independente de resultado uma evolução e potencial. Chego todos dias 7h no clube e procuro me envolver nisso, um engajamento para criar uma mentalidade vencedora”, disse Tiago Nunes.

MUDAR A MENTALIDADE

Neste sentido o treinador disse que vem buscando atletas com esse perfil e isso vem melhorando em vários aspectos dentro do campo.

“Mas a mentalidade é o que estamos buscando melhorar. Não desistir, ir até o final, buscar vencer todo mundo independentemente, do tamanho do adversário. Claro que vai ter jogos que adversário vai ser melhor que a gente como foi contra o Juventude. Mas contra o Palmeiras aqui por exemplo tivemos grandes chances. Perdemos o jogo mas tivemos e criamos grandes chances para ganhar; não tivemos medo de atacar. Tomamos um gol que a bola parada que passou no meio da barreira. Enfim, estamos buscando mudar essa mentalidade. Mas isso é um processo embrionário e precisamos melhorar essa exigência interna, para poder lutarmos por mais”, explicou.

PARTE TÁTICA

Segundo Nunes sua plataforma de jogo em números hoje é o 4-1-3-2 . Se acordo com o técnico , é uma “figura geométrica” inicial para os jogos para o Ceará ter superioridade no meio de campo, com jogadores de profundidade, volantes que chegam, com possibilidade de defenderem e chegarem próximos no ataque, embora durente os jogos essa forma possa mudar. Nunes disse que a meta é o aproveitamento melhor do espaço no campo nesta ideia embrionária.

“Já foram vários jogos, acho que 11 no comando meu, e estou satisfeito pela a resposta do time. Ainda sobre sua nova proposta para o clube Nunes ressaltou que o Ceará, se quiser mudar de nível, precisa ter uma mentalidade vencedora”, diz

E acrescentou.

“Não adianta eu dar força para atleta aqui na vestiáriopara fazer esse trabalho (com a nova ideia) e depois do primeiro erro dele, dar uma dura (no jogador).O time está melhorando em muitos aspectos dentro do campo, mas precisa ter excelência em tudo”, finalizou