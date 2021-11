Tiago Piquilo é o oitavo eliminado de ‘A Fazenda 13’

Tiago Piquilo foi o oitavo eliminado de “A fazenda 13” e se despediu do reality rural na noite da última quinta-feira (11). O sertanejo disputou os votos do público com Dayane Mello e Sthe Matos, mas não conseguiu permanecer no confinamento.

A influencer baiana se deu melhor na votação e conseguiu 40,06% dos votos do público, uma das maiores porcentagens da décima terceira edição. A modelo, por sua vez, ficou com 33,07% dos votos e o cantor recebeu apenas 26,87%.

Vale lembrar que Tiago foi puxado para a roça pela própria Sthe Matos, os dois tinham desavenças no reality e se votavam constantemente nas formações de roça.