Timbalada e Olodum estão confirmados para o Pida Music Festival

Com direito à muita música baiana, o Pida Music Festival confirma mais uma noite de shows para o evento! No sábado, 18 de novembro, a partir das 22 horas, o Olodum e a Timbalada se apresentarão, na Arena Fonte Nova. O show da Timbalada será marcado pela volta do cantor Denny Dennan aos vocais – agora ao lado de Buja Ferreira.