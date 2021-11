Time da elite do Baiano contrata técnico que fez história no futebol amador – Futebol Interior

Campinas, SP, 26 (AFI) – Focado em seu segundo ano na elite do Campeonato Baiano, o Doce de Mel começou o seu planejamento para a temporada de 2022. O primeiro passo foi dado nesta sexta-feira (26) com o anuncio da contratação do novo técnico. Trata-se de Beto Oliveira.

O novo comandante, que tem passagens por Fluminense de Feira, Barcelona de Ilhéus e Grapiuna, fez história mesmo no futebol amador onde foi hexacampeonato no Intermunicipal, maior competição de futebol amador do país.

Nas duas edições que disputou na elite estadual, em ambas brigou para não cair, mas desta vez quer fazer bonito e quem sabe brigar na parte de cima da tabela. Porém diferente dos últimos anos serão dois clubes rebaixados.