Time da elite do Carioca anuncia contratação de técnico ex-Caldense para 2022 – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 06 (AFI) – Antecipando o planejamento para o ano de 2022, em que a Portuguesa-RJ vai jogar a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca e o Brasileirão Série D, a diretoria definiu o novo técnico. Trata-se de Marcus Paulo Grippi, de 40 anos, que esteve na Caldense-MG nos últimos três anos. Ele chega junto a seu auxiliar técnico Andrézão.

Ambos chegam com contrato até o final do ano e terão a missão de comandar a Lusa nas três competições em disputa. De acordo com o presidente Marcelo Barros, o nome de Marcus Paulo Grippi já estava sendo mapeado pelo clube, principalmente pelo desempenho no trabalho anterior, onde ele ficou por três anos tornando-se o técnico com mais tempo no cargo no futebol brasileiro.

“O perfil do Grippi vai de encontro ao que a Lusa entende como pilares na hora de escolher um novo treinador. Ele é um técnico jovem, porém com experiência de disputar Copa do Brasil e Série D, tem ideias de jogo modernas, gestão de grupo, e, o mais importante: tem sede de crescer juntamente com a instituição. É isso que queremos. Pessoas com mentalidade vencedora”, afirma o presidente Marcelo Barros.

Já para Marcos Paulo Grippi, a Portuguesa da Ilha do Governador será a primeira oportunidade em um clube do Rio de Janeiro. Ele chega bastante motivado para buscar voos altos, de acordo com o planejamento do clube.

“Feliz em chegar na Portuguesa, clube que vem de um bom resultado no Campeonato Carioca. Isto, sem dúvida, aumenta nossa responsabilidade de continuar realizando um bom trabalho levando a Lusa novamente a brigar por coisas grandes. Espero conquistar nossos objetivos, assim como fiz nos clubes que passei. Quero deixar minha marca na Portuguesa”, afirma Marcus Paulo Grippi, que complementa.

“Estou muito motivado para este desafio. Vou entregar meu máximo a cada dia, assim como todos da comissão, deixando nosso melhor em cada treinamento, para conseguir o melhor resultado nos jogos”, finaliza.

A previsão da Lusa é iniciar os trabalhos para a temporada 2022, na quarta-feira, dia 1º de dezembro. Enquanto isso, o presidente Marcelo Barros, juntamente com o departamento de futebol do clube, segue monitorando o mercado em busca de jogadores para integrarem o elenco da próxima temporada.