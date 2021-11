Time da elite do Catarinense anuncia ex-Goianésia e Brasiliense como novo técnico – Futebol Interior

Camburiú, SC, 25 (AFI) – Focado na disputa do Campeonato Catarinense de 2022, que está agendado para começar no fim de janeiro, o Camburiú se antecipou e nesta quinta-feira (25) anunciou a chegada do novo treinador. Trata-se de Luan Carlos, de apenas 30 anos.

“Habemus treinador! Luan Carlos é o novo comandante da Cambura! O novo treinador do Camboriú Futebol Clube, Luan Carlos Neto, de 29 anos, já trabalhou em clubes como Goianésia, Brusque e Brasiliense!”, postou o clube nas redes sociais.

O jovem comandante começou a carreira nas categorias de base do Grêmio Anápolis e depois disso rodou por três times pelo Brasil: Uniclinic-CE, Goianêsia-GO e Brasiliense-DF. Nesta temporada, vinha sendo auxiliar técnico de Jerson Testoni no Brusque, durante a disputa da Série B.

O Camboriú conquistou o acesso para disputar a Série A do Campeonato Catarinense nesta temporada. A estreia na elite será contra o Próspera, ainda sem data definida.