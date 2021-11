Time da elite do Catarinense anuncia técnico que começou a carreira na Chapecoense – Futebol Interior

Criciúma, SC, 22 (AFI) – Focado na disputa da elite do Campeonato Catarinense, o Próspera já está se movimentando no mercado para fazer bonito na temporada de 2022. Tanto que, nesta terça-feira (22), o Time da Raça anunciou o nome de seu novo técnico. Trata-se de Emerson Cris.

“TEM TREINADOR NOVO NA ÁREA! Seja Bem vindo Emerson Cris Hartkopp! O técnico chega com a missão de comandar o Esquadrão da Raça em 2022 na série A do Estadual e a série D do Brasileirão!”, postou o clube nas redes sociais.

Emerson, que começou a carreira de treinador nas categorias de base da Chapecoense e comandou a equipe principal de forma interina em 2019, esteve no Concórdia nos últimos dois anos, onde fez boas campanhas. Ele chega com o preparador físico Lucas Leme.

A estreia da competição está prevista para 23 de janeiro, mas a tabela ainda não divulgada pela Federação Catarinense de Futebol (FCF).