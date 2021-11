Time da elite do Mineiro confirma retorno de técnico que estava na Série D – Futebol Interior

Patos de Minas, MG, 05 (AFI) – Três dias após deixar o Treze-PB, o técnico Welligton Fajardo já acertou com um novo clube para a temporada de 2022. Trata-se do URT, onde retorna após fazer um bom trabalho no Campeonato Mineiro deste ano. Ele desembarcou em Patos de Minas e será apresentado na tarde desta sexta-feira (05).

Depois de fazer uma boa campanha pelo URT no estadual, Fajardo fez 10 jogos à frente do Treze, sendo nove pela Série D e um na Pré-Copa do Nordeste, com duas vitórias, cinco empates e três derrotas. Um aproveitamento de apenas 36.6%.

O comandante conhece bem o futebol mineiro, onde já trabalhou por anos. Também na temporada passada, antes de desembarcar no Manaus, levou o Patrocinense até às quartas de final do Campeonato Mineiro. Teve quatro passagens pelo Tupi, onde foi campeão do Módulo 2 em 2001 e da Taça Minas Gerais em 2008. Já no Uberlância, classificou a equipe para a Série D em 2019.

Foi goleiro do Cruzeiro de 1986 a 89. Jogou também no América (MG) entre 1978 e 86, onde foi considerado, em 1985, o melhor goleiro de Minas Gerais, ganhando o tradicional Troféu Guará. Na temporada passada, também comandou o Manaus na disputa do Paulista A3.