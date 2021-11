Time da elite do Pernambucano confirma retorno de técnico rodado no Nordeste – Futebol Interior

Afogados da Ingazeira, PE, 18 (AFI) – De olho na disputa da elite do Campeonato Pernambucano e do Campeonato Brasileiro da Série D de 2022, o Afogados definiu o nome do seu novo técnico para a próxima temporada. Trata-se do ‘velho conhecido’ Sérgio China, de 54 anos, que retorna ao clube que comandou no estadual passado.

“Ele voltou! Sérgio China, que comandou o Afogados no Campeonato Pernambucano 2021, está de volta para temporada 2022. Boa sorte, professor!”, postou o clube nas redes sociais.

Neste ano, a Coruja fez um Campeonato Pernambucano razoável, onde a equipe terminou na quinta posição da primeira fase, com duas vitórias, seis empates e uma derrota. Nas quartas de final, caiu para o Santa Cruz nas penalidades.

Depois de deixar a equipe, comandou o América-PE durante a segunda divisão do Estadual e levou o Mequinha até o quadrangular final da competição. Ele também tem passagens por diversas outras equipes nordestinas: Campinense-PB, Nacional de Patos-PB, ABC-RN, América-RN, Salgueiro-PE, Serra Talhada-PE, Vitória-PE Guarany de Sobral-CE e Parnahyba-PI.