Time da Série B quer levar jogo contra o Botafogo para Brasília – Futebol Interior

Pelotas, RS, 10 (AFI) – Já rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Brasil de Pelotas vê no jogo contra o Botafogo, válido pela penúltima rodada da Série B, uma forma de conseguir arrecadar dinheiro.

De acordo com o jornalista Marcelo Prestes, da Rádio Universidade, de Pelotas, o Brasil de Pelotas enviou para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) uma solicitação para a troca de mando do jogo marcado para o dia 21 de novembro.

A ideia do Brasil de Pelotas é transferir a partida, inicialmente marcada para o Bento Freitas, em Pelotas, para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O Distrito Federal é conhecido como um estado que tem muitos torcedores de clubes cariocas, pois as transmissões para a TV aberta em sua grande maioria são do Rio de Janeiro.

E, se a CBF aceitar a solicitação do Brasil de Pelotas, a tendência é que o Mané Garrincha receba um grande público, pois o Botafogo está brigando não só pelo acesso como também pelo título da Série B.