Time de maior torcida do Brasil completa 126 anos de existência e fundação. Parabéns, Flamengo! – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 17 (AFI) – Clube de maior torcida do Brasil, está completando neste dia17 de novembro,126 anos. Trata-se do Clube de Regatas do Flamengo, fundado no dia 17 de novembro de 1895, e conhecido simplesmente como Flamengo, e popularmente pelos apelidos de Mengo, Mengão e Fla. O time da gávea que tem atualmente como presidente, Rodolfo Landim foi fundado, no bairro de mesmo nome, para disputas de remo, em 17 de novembro, de 1895,

No entanto, a partir de 1902, o remo, passou a dividir com o futebol, a preferência popular e tornou-se um dos clubes mais bem-sucedidos e populares do esporte brasileiro, especialmente pelo futebol. Tem como suas cores tradicionais o vermelho e o preto, onde também é chamado por Rubro-Negro.

CONQUISTAS

Dentre suas maiores glórias no futebol, destacam-se as conquistas da Copa Intercontinental (Mundial de Clubes), e duas Copas Libertadores da América, nos anos de 1981 e de 2019. Neste ano, busca o tricampeonato diante do Palmeiras, no próximo dia 27, em Montevidéo(Uruguai). Constam ainda os títulos de uma Recopa Sul-Americana, uma Copa Mercosul e uma Copa de Ouro Nicolás Leoz.

TEM MAIS

Em relação às conquistas a nível nacional, o Mengão, é, por decisão judicial, e em seguida, pela Confederação Brasileira de Futebol(CBF), oficialmente detentor de sete títulos do Campeonato Brasileiro,nos anos de 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020) — além da controversa Copa União de 1987, três títulos da Copa do Brasil, duas Supercopas do Brasil, e uma Copa dos Campeões. Já com relação a nível regional e estadual, o clube carioca conquistou um Torneio Rio-São Paulo, uma Taça dos Campeões Estaduais Rio–São Paulo, e trinta e sete títulos do Campeonato Carioca.