Time do Brasileirão tem interesse em tirar Germán Cano do Vasco – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 22 (AFI) – Livre do rebaixamento, o Ceará quer reforçar seu elenco para 2022 e tem interesse na contratação do centroavante Germán Cano, que nos últimos anos defendeu e virou ídolo no Vasco. As conversas do time cearense com os representantes do jogador acontecem desde outubro.

O Ceará é cauteloso na negociação, mas não esconde o desejo de contar com o argentino a partir da próxima temporada. Os dirigentes sabem que Cano está valorizado no mercado e aos poucos tentam costurar algo financeiro vantajoso para as duas partes, com os vencimentos podendo chegar a R$ 650 mil por mês.

Além de tentar seduzir o jogador para voltar a disputar a elite do Campeonato Brasileiro, outro fator que pode chamar a atenção de Cano é que o Ceará tem cumprido religiosamente com os pagamentos dos seus jogadores e comissão técnica, algo que não acontece há bom tempo no Vasco.

Aliás, recentemente o atacante se reuniu com a diretoria do Vasco para discutir os valores em aberto. Os cariocas devem pouco mais de R$ 3 milhões à Cano e a expectativa de pagamento num futuro próximo é muito baixa, principalmente com o time permanecendo na Série B.

Cano tem 33 anos, é argentino e foi revelado pelo Lanús. De lá ainda jogou por Colón (Argentina), Independente Medellín (Colômbia), Pachuca e Club León (México) e depois o Vasco, onde chegou em 2020.

Atualmente, o Ceará é o nono colocado do Brasileirão, com 46 pontos ganhos. O time não tem risco de rebaixamento e ainda sonha (remotamente) com vaga na Libertadores de 2022.