‘Time grande joga na frente’ – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 17 – Mesmo tendo como meta terminar entre os seis primeiros colocados para garantir uma vaga na Copa Libertadores de 2022, o Internacional teve uma atuação apática, sem criatividade e força ofensiva na Arena Pantanal. Com isso, perdeu para o Cuiabá por 1 a 0 pela 33ª rodada. Esta falta de coragem até causou estranheza ao zagueiro Mercado.

“Como time grande, acho que nós temos a responsabilidade de jogar na frente, em cima do adversário, para criar situações no ataque”, avaliou o defensor, indignado, como deve ter ficado a torcida do time gaúcho.

Mas ele garante que o grupo de jogadores está determinado a brigar por uma vaga na Libertadores. “Vamos ter cinco finais”, disse em relação aos cinco últimos jogos da temporada. “Temos que melhorar. A torcida pode ter certeza de que vamos brigar para atingir o objetivo, que é conquistar uma vaga na Libertadores”, completou.

Nem mesmo a presença do meio-campo Edenilson durante o segundo tempo no lugar de Caio Vidal mudou a postura defensiva do time gaúcho. O meia só chegou à capital do Mato Grosso pela manhã, por volta das 11 horas, vindo da Argentina, onde serviu a seleção brasileira pelas Eliminatórias sul-americanas.

Mesmo não tendo atuado no empate sem gols entre Brasil e Argentina, Edenilson foi poupado no primeiro tempo. Uma decisão tomada pelo técnico Diego Aguirre. “Existe um desgaste emocional e físico pela viagem, noite mal dormida e estas coisas. Por isso, deixamos ele para o segundo tempo”. explicou o técnico.

O Internacional volta a campo no próximo sábado, quando vai receber o Flamengo no Beira-Rio em jogo válido pela 34ª rodada. Existe a expectativa de que o time carioca utilize uma formação reserva, uma vez que no dia 27 vai decidir com o Palmeiras o título da Copa Libertadores. Este jogo será disputado no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.