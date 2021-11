Time que conquistou acesso na Série D inicia reformulação e dispensa 13 jogadores – Futebol Interior

​Natal, RN, 18 (AFI) – Após conquistar o acesso no Campeonato Brasileiro Série D, o ABC já começou a pensar na temporada 2022 e passará por uma reformulação grande no elenco. A diretoria antecipou o encerramento de contratos de nada menos do que 13 jogadores. O clube informou que esses jogadores já teriam o encerramento dos vínculos no próximo mês.

Os zagueiros Suéliton e Alexandre, os laterais Bruno Souza e Vinicius Silva, os volantes Valderrama, Felipe Manoel, Allef e Hítalo, os meias Marcos Antônio, Wesley Pimbinha e João Marcos e os atacantes Gustavo Henrique e Claudinho integram a lista.

O presidente Bira Arruda explicou que o ABC tem interesse em manter outros atletas do elenco, mas como haverá eleições, as negociações não podem ser concluídas mais rapidamente.

“Temos um processo eleitoral pela frente e não podemos tomar as decisões antes de sair o resultado do pleito. Estamos resolvendo a situação de todos, mas foi feita proposta de renovação para alguns deles e vamos aguardar a eleição para saber o que vai acontecer”, disse.