Times da Terceirona Cearense buscam vaga na competição – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 1 (AFI) – Começou a corrida por mais uma vaga cearense para a Copa do Brasil de 2022. Foi dada largada nesta semana a mais uma edição da Taça Fares Lopes, torneio da Federação Cearense de Futebol. A primeira rodada teve dia 29 de outubro.

Pelo Grupo A: Crato 0 a 2 Caucaia, no estádio Inaldão Callou, e ainda Ceará “B” 0 a 1 Barbalha, no estádio Franzé Morais; pelo Grupo B jogaram na mesma data, em Pacajus, no estádio João Ronaldo, Uniao 1 a 1 Guarany de Sobral. A rodada se completa nesta terça-feira, 2 de fevereiro, às 15h com Pacatuba x Atlético-CE no Estádio Moraisão, em Maranguape.

A segunda rodada marca esses jogos pelo grupo A neste dia 7 de novembro, desde 15h: Barbalha x Floresta, no estádio Inaldão, em Barbalha, e ainda Caucaia x Ceará “B”, no estádio Raimundo Oliveira, em Caucaia. A segunda rodada do grupo B marca esses jogos para dia 6 de novembro, todos 15h: Atletico-CE x União no estádio Domingão, em Horizonte; e ainda Icasa x Pacatuba, em Barbalha, no estádio Inaldão.

TERCEIRONA CEARENSE

Está ainda em andamento outro campeonato da Federação Cearense: a Serie C, terceira divisão, que terá nesta semana o complemento da segunda, das cinco rodadas previstas. Pelo grupo A já ocorreram quatro jogos: dias 23 e 24 de outubro: Pague Menos 2 a 0 Tianguá e Itarema 1 a 3 Crateús, e dias 30 e3 31 de outubro: Tianguá 4 a 1 Itarema e Aliança 0 a 3 Pague Menos. Pelo grupo B foram dois jogos dias 23 e 24 de outubro: Arsenal -x4 Esporte e Quixadpa 0 a 0 Guarani de Juazeiro do Norte; e dias 30 e 31 de outubro: Campo Grande 2 a 1 Arsenal e Esporte 0 a 1 Quixadá. O Aliança deu Wx0.

A terceira rodada prevê essas partidas, 15h todos jogos: dia 6 de outubro, grupo A – Crateus x Tianguá (Crateús); grupo B – Guarani de Juazeiro x Campo Grande e Quixadá x Arsenal , ambos em Limoeiro do Norte. O Aliança está fora do torneio e perdeu todos seus jogos por WO.

CLASSIFICAÇÃO

Grupo A – 1) Crateús, Pague Menos e Tiagua. 6 pontos; 4) Itarema, 3 pontos;

Grupo B – 1 )Quixadá, 4 pontos; 2) Arsenal e Campo Grande, 3; 4) Guarani de Juazeiro, 1; 5) Esporte Limoeiro, 0 ponto.