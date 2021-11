Tire uma hora do seu dia para salvar 3 vidas: dia nacional do doador de sangue

Nesta quinta-feira (25) é o dia nacional do doador de Sangue, e nesse ano o Hemoba trouxe uma proposta inovadora com diversos horários, coletas externas e até atrações culturais nos pontos de doações. A campanha “heróis da vida real, nosso super poder está no sangue” vem para potencializar as doações e hoje nós vamos te contar tudo sobre como você pode salvar até 3 vidas em um ato simples de amor.

Com inicio na última segunda-feira (23) a abertura da semana festiva foi com show da Banda da Guarda Civil Municipal de Salvador. O diretor-geral da Hemoba comemorou a alta nos estoques e afirmou que a pandemia aproximou ainda mais os baianos do ato solidário.

Para manter o crescimento do estoque dos bancos de sangue as doações não podem parar, por isso, você que ainda não é doador pode se cadastrar e ainda garantir aquele diazinho de folga no trabalho fazendo o bem ao próximo.

Onde doar?

Como parte do projeto criado na semana do doador vários postos estão disponíveis na capital baiana, entre eles:

O Hospital das Clínicas (HUPES), no bairro do Canela, está funcionando em horário especial, das 8h às 17h, de terça-feira (23) a sexta-feira (26).

Os postos do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping tem atendimento de segunda (22) a sábado (27) das 9 h às 18h.

Os endereços e horários dos postos fixos de coleta na capital e interior do estado podem ser acessados no site da Hemoba.

Quem pode doar?

Para ser doador é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais que 50kg e ter boas condições de saúde. Não são permitidas aquelas pessoas que possuam sintomas gripais, febre, resfriado, grávidas e mulheres em pós parto. Atenção: não podem ser doadores pessoas que tenham piercing intimo ou que tenham feito tatuagem ou perfuração nos últimos 12 meses.

Quais documentos tenho que levar?

Para maiores de idade é necessário apenas um documento original com fotos, já para pessoas abaixo dos 18 anos as regras são um pouquinho diferentes:

Menores desacompanhados devem levar o termo consentimento, que pode ser acessado no site, assinado pelo responsável faltante, com assinatura/firma reconhecida em cartório, além é claro do seu documento original com foto;

Já os menores acompanhados precisam ter em mãos uma cópia simples dos documentos de identidade/RG do pai, da mãe e do adolescente.

Cuidados pós doação:

Os cuidados devem ser seguidos a risca por pelo menos 12hrs após a doação, incluindo:

Não fazer atividades físicas exageradas, principalmente mergulho e escalada;

Evitar bebidas alcoólicas por pelo menos 12hrs e fumar somente após 2hrs

Também é importante manter o curativo por 4hrs no braço.

E a nossa dica é evitar grandes esforços com o braço da doação.