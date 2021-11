Tiroteio assusta moradores em Nova Brasília de Valéria

Um tiroteio assustou os moradores de Nova Brasília de Valéria na madrugada desta quinta-feira (18). De acordo com informações da Polícia Militar e do site Correio, policiais da 31ª CIPM com apoio da 18ª CIPM e da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) foram acionados para averiguação de uma denúncia de homens armados na localidade de Penacho Verve por volta de 2h30.

No local, os PMs foram recebidas a tiros por um grupo, que fugiu em seguida. Ninguém foi preso e não houve feridos. Por conta da ocorrência, nesta manhã, o policiamento foi reforçado no bairro e os ônibus não estão circulando.