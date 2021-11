Tombense 1 x 1 Ypiranga – Empate tira o sonho de acesso do Canarinho na Série C – Futebol Interior

Tombos, SP, 07 (AFI) – O Tombense não facilitou a vida do Ypiranga na briga pelo acesso e segurou um empate por 1 a 1 que não muda em nada sua colocação no Grupo D. O duelo foi realizado na tarde deste domingo, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, pela última rodada da Segunda Fase.

Com o resultado, o Tombense termina na liderança do Grupo D, com 11 pontos, dois na frente do Novorizontino, o último a conquistar o acesso. O Ypiranga ficou em quarto, com seis, mesma pontuação do Manaus.

O Tombense conheceu no sábado o seu adversário na grande decisão. O título da Série C será entre a equipe mineira e o Ituano, que bateu o Botafogo-PB por 3 a 1.

TOMBENSE NA FRENTE!

Jogando sem qualquer tipo de pressão, o Tombense jogou um ‘balde de água fria’ no sonho do Ypiranga em conquistar o acesso com um minuto de jogo. Jean Lucas deixou Marquinhos de frente para o gol. Ele jogou no ângulo de Deivity para abrir o marcador. O time gaúcho tentou uma reação imediata com Salazar, mas a cabeçada foi para fora.

Tombense fará a decisão da Série C

O Tombense foi administrando a vantagem, mas não deixou de ameaçar, o que fez com que o Ypiranga não pudesse se atirar ao ataque. No entanto, o clube gaúcho esboçou uma pressão, porém, desperdiçou uma chance atrás da outra. Faltou ao clube acertar o pé na finalização.

EMPATE

No segundo tempo, o Ypiranga começou a se arriscar mais, mas continuou falhando. Silvano, logo de cara, exigiu grande defesa do goleiro Murillo. De tanto insistir, o gol saiu. Aos 24 minutos, Jonathan cobrou falta com perfeição e mandou no ângulo, entrando novamente no jogo.

Mesmo com o placar anunciando a vitória do Novorizontino, o Ypiranga continuou atacando e os três pontos não vieram por detaque. A melhor oportunidade, já no fim, foi com Dico. Ele recebeu no segundo pau, deu um leve desvio na bola e a viu passar rente â trave, junto com o sonho do acesso.