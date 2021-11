Tombense deixa rivalidade de lado, congratula Ituano pelo título e enaltece ano de 2021 – Futebol Interior

Tombos, MG, 22 (AFI) – O ano de 2021 ficará sem dúvidas na história do Tombense. Afinal, depois de conquistar o título do interior no Campeonato Mineiro, o Gavião Carcará conquistou o acesso inédito na Série C do Campeonato Brasileiro e irá jogar pela primeira vez a Série B em 2022.

“Infelizmente o título não veio, mas nada irá apagar o nosso feito. Fomos campeão mineiro do interior e conseguimos o acesso à Série B do futebol brasileiro. Obrigado a todos que apoiaram! E ano que vem tem mais”, postou o clube nas redes sociais.

Depois de ficar no empate por 1 a 1 em Tombos no jogo de ida da decisão, o Tombense não conseguiu segurar a pressão do Ituano no Estádio Novelli Júnior e levou 3 a 0, ficando com o vice-campeonato. Após o duelo, o Gavião Carcará deixou a rivalidade de lado e parabenizou o adversário e os outros times que conquistaram o acesso.

“Parabenizamos o Ituano pelo título da Série C 2021. Além disso, nossos cumprimentos ao Criciúma e ao Novorizontino, que juntamente conosco, conseguiram o acesso à Série B”, completou.