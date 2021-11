Tombense inicia venda de ingressos para decisão e diretoria espera casa cheia contra Ituano – Futebol Interior

Tombos, MG, 10 (AFI) – Focado no título do Campeonato Brasileiro da Série C, o Tombense abriu as vendas de ingressos para o jogo de ida da decisão contra o Ituano. Neste sábado (13), as duas equipes se enfrentam no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, às 17h15, e a diretoria do time mineiro espera receber bom público.

Segundo informações do repórter Hercules Freitas, da Radio Mais FM 92,7, a diretoria do Gavião vai colocar à disposição do torcedor 3.050 ingressos. O valor deste ser divulgado nas próximas horas pela diretoria, mas a direção do clube quer o estádio cheio para empurrar o time nesse primeira final contra o Galo de Itu.

Entre os locais de venda estarão as Lojas do Juca, Posto São José. Loja Zé do Gato entre outros. No jogo contra o Ypiranga, na fase anterior, o valor dos ingressos no Almeidão foi promocional de R$ 10. Para aquele jogo foram disponibilizados ingressos na Loja Zói de Gato, Posto São José ,Empório Mineiro (Padaria do Jairo); e na Carangola, na Hidralar.

Para a assistir o jogo o torcedor deverá estar em dia com as doses da vacina contra o Covid. Também devem ser adotados protocolos especiais de segurança para o jogo. O Estadio Estádio Antonio Guimarães de Almeida, tem capacidade de receber pouco mais de 3 mil lugares. E deve precisar de algumas reformas para a Série B de 2022. Para isso o clube vem conversando com a prefeitura de Tombos.

PREPARAÇÃO

A Tombense treina forte para a final e o treinador : Rafael Guanaes nao tem problemas, seja de lesão ou suspensão para a partida, e pode colocar força total nessa partida. Com isso, um provável Tombense para essa final pode ser: Felipe Garcia; David, Moisés, Roger Carvalho e Manoel ; Luiz Otávio, Eduardo Neto, Jean Lucas e Edson Capa ; Everton Galdino e Rubens.