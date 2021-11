Tombense-MG precisa melhorar retrospecto para levantar taça fora de casa – Futebol Interior

Itu, SP, 17 (AFI) – Ituano e Tombense fazem no sábado, às 17h, o segundo jogo da final do Campeonato Brasileiro Série C, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Depois de empatarem por 1 a 1, a decisão do título está totalmente aberta.

O Portal Futebol Interior separou todos os jogos do Tombense como visitante para que o torcedor tenha noção do que esperar do time paulista atuando longe de seus domínios.

Ao todo, foram 12 jogos, nove na primeira fase e mais três na segunda fase. O time mineiro somou quatro vitórias, além de cinco empates e três derrotas. Um aproveitamento de 47,2%. Fez dez gols e sofreu nove.

CONFIRA TODOS OS JOGOS DO TOMBENSE FORA DE CASA NA SÉRIE C:

Jacuipense 1 x 1 Tombense

Manaus 2 x 1 Tombense

Floresta 1 x 1 Tombense

Santa Cruz 0 x 1 Tombense

Paysandu 1 x 0 Tombense

Altos 0 x 0 Tombense

Ferroviário 0 x 0 Tombense

Botafogo-PB 1 x 1 Tombense

Volta Redonda 2 x 1 Tombense

Ypiranga 0 x 1 Tombense

Novorizontino 0 x 1 Tombense

Manaus 1 x 2 Tombense