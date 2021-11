Tombense-MG x Ituano-SP – É final, quem irá largar na frente na busca pelo título da Série C? – Futebol Interior

Tombos, MG, 12 (AFI) – Chegou a hora da decisão. Com os acessos garantidos para a Série B de 2022, Tombense e Ituano estão focados na disputa do título do Campeonato Brasileiro da Série C que começa a ser decidido neste sábado (13), às 17h15, no Estádio Almeidão, em Tombos. Enquanto o time paulista busca o bicampeonato da terceira divisão após vencer em 2003, os donos da casa buscam um troféu inédito, já que em competições nacionais só venceram a Série D em 2014.

O segundo e decisivo jogo da final acontece no próximo sábado (20), desta vez na casa do Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, às 17h. Como não há vantagens por campanha, em caso de empate no placar agregado, a decisão do título irá para os pênaltis. Apesar disso, como foi melhor perante ao seu adversário durante todo o estadual, o time paulista tem a vantagem de decidir em casa.

Tombense e Ituano começam a decidir o título da Série C

Para chegar até aqui, o Ituano foi segundo colocado do Grupo B da primeira fase com 33 pontos e um retrospecto de nove vitórias, seis empates e três derrotas em 18 jogos. Já no quadrangular final, a equipe liderou com folga o Grupo C terminando com 13 pontos somados em 16 partidas.

Do outro lado, o Tombense fez uma campanha parecida com ao do adversário, ficando em segundo do Grupo a com 27 pontos: seis vitórias, nove empates e três derrotas em 18 jogos. E, depois foi lider do Grupo D, com 11 pontos, deixando para trás Novorizontino, Manaus e Ypiranga.

Os dois duelos ainda irão reservas a disputa entre o melhor ataque contra uma das melhores defesas. Afinal com 33 gols, o time de Mazola Júniior foi quem mais balançou as redes nesta Série C. Já o Tombense, é o segundo entre os times que chegou até a segunda fase, que menos levou gols. Ao todo sofreu 20, já o Botafogo-PB que foi líder neste quesito tomou 15.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

TOMBENSE

Para a partida, o técnico Rafael Guanaes não tem desfalques e vai mandar o Tombense a campo o que tem de melhor em seu elenco. De qualquer forma, o treinador pediu atenção perante ao Ituano, que segundo ele, tem um time forte e precisará de atenção durante os 180 minutos.

“Já vi jogos do Ituano, tem um jogo reativo, com contra-ataques muito rápidos e transições ofensivas eficientes. Estamos estudando, buscando estratégias para nos capacitar para esse primeiro jogo e depois pensar no segundo, daquilo que for acontecer. Mas é fazer uma construção para fazer dois grandes jogos na final”, disse o comandante.

Tombense vai atrás do seu segundo título nacional

ITUANO

Do outro lado, depois de uma longa viagem de aproximadamente 777 kms e com direito a parada no Rio de Janeiro onde fez uma atividade no CT das Laranjeiras, o Ituano desembarcou no interior de Minas e na manhã desta sexta-feira (12) fez o último treino antes do duelo no próprio CT da Tombense.

Para a partida, o técnico Mazola Júnior tem um desfalque certo. Isso porque, o atacante João Victor cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo. Com isso, Kaio e Léo Duarte brigam por uma posição no time, com Gerson Magrão, Fernandinho e o artilheiro Tiago Marques jogando mais adiantado.

Titular no ataque, Fernandinho mostrou foco no título. “O objetivo é conseguir o título. Conseguimos o acesso, mas agora queremos coroarmos a campanha que fizemos durante todo o ano”.