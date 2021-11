Tombense-MG x Ypiranga-RS – Gavião Carcará cumprem tabela e Canarinho joga pelo acesso – Futebol Interior

Tombos, MG, 5 (AFI) – Em partida com peso completamente diferente para as duas equipes, Tombense e Ypiranga-RS se enfrentam neste domingo, às 16h, no Alemidão, em Tombos. Os donos da casa já não só garantiram o acesso, mas também a vaga na grande decisão. Porém, o Canarino, lanterna do grupo ainda tem chances de alcançar o Novorizontino, mas para isso, precisa necessariamente vencer a partida. É a última rodada da Segunda Fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Na ponta do Grupo B com 10 pontos, nenhuma equipe pode mais alcançar os mineiros. Já o Ypiranga aparece em quarto colocado com cinco pontos. Na sua frente, estão Manaus e Novorizontino.

TOMBENSE

Com grande trabalho à frente da equipe, Guanaes falou sobre a final e disse que após o acesso inédito, seria a “cereja do bolo” ser coroado com o título.

“Desde a minha primeira conversa com eles aqui, eu falei em títulos. Atingimos o objetivo do acesso e já estamos garantidos na final. É uma gratidão imensa por isso. Independentemente do resultado final, cumprimos a missão. Agora, queremos algo mais, que é o título. O acesso está marcado, mas a coroação máxima é sempre o título, de todos os profissionais do clube”, disse.

Para o duelo protocolar, a equipe não terá nenhum desfalque ou jogador pendurado. Porém, ainda não se sabe se o treinador irá com força máxima em campo ou se irá poupar alguns jogadores pensando na decisão.

YPIRANGA-RS

Devido a importância do duelo, o técnico Júnior Rocha deve mandar a campo o que tem de melhor em mãos no seu elenco. Tanto que no treino da tarde desta quinta-feira, o último em Erechim antes de seguir viajem para o interior de Minas Gerais, o comandante esboçou que irá promover duas mudanças no time titular.

Isso porque, Jonathan treinou muito bem durante a semana e deve ganhar a vaga que foi de Diego na lateral esquerda. Já no ataque, Cristiano recuperou a vaga que foi de Erick no jogo passado e volta a fazer dupla de ataque com o artilheiro Quirino.