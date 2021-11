Torcedor do Ceará desembolsa R$ 478 para trocar cadeira que ele mesmo quebrou no Castelão – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 17 (AFI) – Um torcedor do Ceará fez uma ação correta, que merece elogios. No empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantnio, há um mês pelo Campeonato Brasileiro, ele quebrou uma cadeira da Arena Castelão ao comemorar o gol.

Calma, não é isso que merece elogios. O que vale ser destacado é que ele procurou o clube e administração do estádio e pagou pelo troca da cadeira, desembolsando R$ 478.

“Na comemoração do segundo gol, na euforia, eu quebrei uma cadeira na Arena Castelão. Como repudio atos de vandalismo e danos ao patrimônio público, procurei a Sejuv, o Ceará e a Arena Castelão para fazer o ressarcimento do dano”, disse.

Depois que voltou a ter capacidade de 63.904, a Arena Castelão já teve cerca de 100 cadeiras trocadas. Tanto que a administração do estádio iniciou campanha de conscientização e a Polícia Militar estará atenta para identificar vândalos.