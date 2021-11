Torcedores começam a questionar treinador em momento ruim do Fortaleza – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 26 (AFI) – O momento do Fortaleza não é nada boa e Juan Pablo Vojvoda vive o momento mais turbulento desde que chegou ao Pici. Alguns torcedores, inclusive, questionam o trabalho do treinador argentino.

Nas redes sociais, tricolores apontaram Vojvoda como o principal culpado pela derrota para o Santos, por 2 a 0, na última quinta-feira, na Vila Belmiro. O principal questionamento era a demora nas substituições.

“Pode botar essa derrota na conta do Vojvoda”, “Parabéns, Vojvoda. Você entregou o jogo hoje meu querido”, “Essa derrota é sua, Vojvoda” e “Ele tá errando já faz um tempo. Galera comentava isso, mas eram cancelados. Muitos eram iludidos e cegos pelo Vojvoda” foram alguns dos comentários.

“Acho que as trocas foram no minuto 20. A análise do jogo pelo resultado muitas vezes não é muito justa. Talvez essas mudanças poderiam ser dois ou três minutos antes do que fizemos Eu gosto do Depieri, do Romarinho, gosto dos atacantes que tenho, mas tenho que escolher”, disse Vojvoda após a partida.

Questionado, o treinador vai ter uma semana para corrigir os problemas até o próximo jogo, marcado para sexta-feira, contra o Juventude, na Arena Castelão.

Em quinto lugar, o Fortaleza tem 53 pontos e ainda briga por uma vaga direta na Copa Libertadores.