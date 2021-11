Torcedores de time do Brasileirão ameaçam matar árbitros após confusão com o VAR – Futebol Interior

Salvador, BA, 13 (AFI) – Os torcedores do Bahia ainda não digeriram as falhas da arbitragem na derrota para o Flamengo, no meio da semana, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E, na madrugada deste sábado, colocaram uma faixa com dizeres criminosos.

Torcedores do Tricolor colocaram uma faixa em frente à Arena Fonte Nova: “Quando matarmos um árbitro, deixarão de nos roubar”, dizia.

A revolta é por causa dos erros da arbitragem na derrota para o Flamengo. Ações desde impedimentos, faltas que não aconteceram e até um pênalti marcado de forma precipitada. O que gerou reclamações, inclusive até do técnico Guto Ferreira.

O presidente Guilherme Bellintani também não poupou críticas sobre os erros no Maracanã.

“O futebol brasileiro virou um escândalo, um assalto, um absurdo. Terceiro jogo seguido que o erro contra o Bahia é vergonhoso, é indisfarçável. Nós dois jogos anteriores, a ouvidoria de arbitragem da CBF reconheceu que errou contra o Bahia”, falou após o confronto.

O Bahia é o 16º colocado, com 36 pontos. Três pontos a mais que o Juventude, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

CONFIRA O VÍDEO COM A FAIXA DE AMEAÇA: