Torcida do Goiás faz a festa no retorno do time após acesso – Futebol Interior

Goiânia, GO, 23 (AFI) – O Aeroporto Santa Genoveva foi tomado pela cor verde na manhã desta terça-feira, quando a delegação do Goiás desembarcou em Goiânia após a conquista do acesso à elite do Brasileirão.

Muitos torcedores quiseram dar as boas vindas aos jogadores e membros da comissão técnica. Herói na vitória sobre o Guarani, por 2 a 0, em Campinas (SP), na última segunda-feira, o goleiro Tadeu foi um dos mais assediados.

Outro que teve o nome gritado pelos torcedores foi Glauber Ramos. O auxiliar-fixo, que assumiu o comando de forma interina após a saída de Marcelo Cabo, se colocou à disposição para permanecer na função de treinador em 2022.

“Vou comemorar, desfrutar do momento e aguardar o próximo ano. Se surgir o convite, aceito. Espero ter agradado aos torcedores, à imprensa. Ser reconhecido pelo torcedor no final foi muito gratificante. Vamos aguardar, o futuro a Deus pertence”, disse Glauber Ramos.

A vitoria sobre o Guarani fez o Goiás assumir o terceiro lugar, com 64 pontos, não podendo mais ser alcançado pelo quinto colocado CRB, que tem 60. Falta apenas uma rodada para o fim do campeonato.

Em jogo marcado para domingo, o Goiás recebe o Brusque, que apenas cumpre tabela. A expectativa é de casa cheia na Serrinha.