Torre na região do acidente com Marília Mendonça não era ilegal, diz companhia energética

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) afirmou em nota que a linha de transmissão atingida pelo avião em que estava Marília Mendonça e mais quatro pessoas “está fora da zona de proteção do Aeródromo de Caratinga”. Ou seja, segundo a empresa, a torre não era ilegal. Na noite desta sexta-feira (5), dia do acidente, a companhia já havia informado que o avião, antes de cair, atingiu um cabo de alta tensão.

Todas as cinco pessoas, incluindo Marília Mendonça, não resistiram à queda da aeronave e morreram no local. Além da cantora, estavam no avião Abiceli Silveira Dias Filho, tio dela; Henrique Bonfim Ribeiro, produtor da cantora; Tarciso Pessoa Viana, copiloto do avião; e Geraldo Martins de Medeiros, piloto.