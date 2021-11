Tradicional bloco de Salvador, Voa Voa anuncia que não desfilará no Carnaval

A organização do bloco, em comunicado publicado nas redes sociais, informou que o motivo da decisão é a falta de definição, segurança e tempo hábil para organizar o desfile.

“Considerando a falta de definição por parte dos órgãos públicos sobre a realizado do Carnaval de Salvador de 2022, e considerando a situação duvidosa de segurança para com a saúde dos seus associados, somado a falta de tempo hábil para a devida organização de um desfile para uma festa do porte do Carnaval de Salvador, a diretoria do bloco Voa Voa ue se apresenta com a banda Chiclete com Banana, comunica aos seus associados e ao público em geral, que não desfilará no Carnaval de 2022”.