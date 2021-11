Trânsito no Campo Grande terá esquema especial durante Natal Salvador

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) montou uma operação especial nas proximidades da praça do Campo Grande, onde estão abertas visitas à Vila de Natal, dentro da programação do Natal Salvador 2021.

Entre os dias 23 de novembro de 2021 e 6 de janeiro de 2022, sempre a partir das 17h, o tráfego no entorno da Praça do Campo Grande terá uma circulação contínua, ficando as áreas à frente do Teatro Castro Alves (TCA) e do lado esquerdo da Avenida Sete de Setembro, no trecho entre a Rua Banco dos Ingleses e o Corredor da Vitória, reservadas apenas para embarque e desembarque de passageiros.

Para o período de visitação, mais 150 vagas de estacionamento Zona Azul foram implementadas provisoriamente em vias que circundam a praça, sendo 10% destas vagas destinadas para uso prioritário de Portadores de Deficiência (PCD). A vigência desses espaços como Zona Azul será de segunda a domingo, das 17h à meia-noite, nos períodos de 2 horas, por R$3 reais.

Essas vagas estão distribuídas da seguinte forma:

59 vagas -> Avenida Sete de Setembro, no trecho compreendido entre o Palácio da Aclamação e o início da Rua Banco dos Ingleses, lado direito;

33 vagas -> Largo do Campo Grande, no trecho compreendido entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Araújo Pinho, lado esquerdo;

32 vagas -> Rua Forte de São Pedro, lado esquerdo;

Oito vagas -> Rua Baronesa de Sauípe, ambos os lados;

18 vagas -> Ligação da Rua Reitor Miguel Calmon com o Largo do Campo Grande, trecho estabelecido a 100 metros do viaduto, lado direito.

Essas 150 vagas se somarão às 79 já existentes no Largo do Campo Grande, entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Forte de São Pedro. Estas vagas funcionarão no sistema Multihora (2 horas – R$3; 6 horas – R$6; 12 horas – R$9). Para estacionar em todas estas vagas, o cidadão poderá utilizar os nove aplicativos oferecidos para o Zona Azul Digital, bem como adquirir o crédito com algum operador credenciado no local.

“Regulamos as vagas extras de Zona Azul para, com isso, evitar a atuação de guardadores informais e coibir a cobrança de preços exorbitantes aos condutores. Com o Zona Azul, o cidadão pode pagar por um preço justo e não corre o risco de deixar seu veículo em locais onde há proibição de estacionamento”, explicou o superintendente de trânsito de Salvador Marcus Passos.

Para garantir a comodidade de quem for visitar o local, haverá também a regulamentação de vagas extra de Zona Azul, interdição de algumas vias e intensificação do monitoramento pelos agentes de trânsito. A sinalização também foi reforçada com banners, placas e painéis de mensagens variadas

A decoração natalina no Campo Grande este ano vai ter um pouco mais de luz. Isso porque algumas viaturas da Transalvador ganharam uma iluminação especial. Essas viaturas especiais atuarão apenas no entorno da Praça do Campo Grande em alguns momentos durante a visitação. Enquanto estiverem com a iluminação especial, elas não serão usadas com intuito de fiscalizar infrações de trânsito, estando presentes apenas como forma de integrar a decoração especial.