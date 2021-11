A transparência é uma tendência que promete bombar ainda mais no verão, estação que permite pele de fora, sensualidade e frescor. Diferente do que muitos pensam, a transparência não precisa ser extravagante, muito menos puxar para um lado mais vulgar. É possível encontrar peças coloridas, com transparência discreta e em composições que atendem perfeitamente looks diurnos. Confira inspirações com transparência: