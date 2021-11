Treinador acredita que Náutico vai perder destaques para 2022 – Futebol Interior

Recife, PE, 10 (AFI) – O empate sem gols com o Confiança na última terça-feira acabou com as chances de acesso do Náutico. Sendo assim, está na hora de começar a pensar na temporada 2022.

O técnico Hélio dos Anjos, porém, está pessimista em relação a permanência de jogadores importantes, como o meia Jean Carlos e os atacantes Caio Dantas e Vinícius.

“Ainda não é o momento para falar do que vai acontecer com relação ao elenco. A única coisa que eu estou ligado é que acho que nós vamos perder mais jogadores do que imaginávamos. Não por falta de condição do Náutico em mantê-los aqui, mas principalmente pelo valor que eles têm no mercado nacional, no mercado internacional. Eu estou ligado nisso”, disse o treinador.

Dos três jogadores citados mais acima, Caio Dantas e Vinícius possuem contrato com o Náutico apenas até o fim do ano. Já Jean Carlos renovou seu vínculo com o clube alvirrubro até dezembro de 2024.

O meia, inclusive, foi o principal jogador do Náutico na temporada, com 13 gols e 12 assistências em 43 partidas. Vinícius não ficou atrás, com 13 gols e dez assistências em 42 jogos. Caio Dantas chegou durante a Série B, mas teve bons números: cinco gols e duas assistências em dez partidas.

Apenas cumprindo tabela na Série B, o Náutico vai ter pela frente Sampaio Corrêa (casa), Avaí (casa) e Cruzeiro (fora) nessa reta final.