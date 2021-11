Treinador com acessos em São Paulo e Minas estuda propostas para voltar as quatro linhas. – Futebol Interior

São José do Rio Preto, SP, 10 (AFI) – Com acessos na carreira no futebol paulista e mineiro, o experiente técnico Paulo Cesar Catanoce, ex-atleta do Corinthians, na década de 1980, está novamente a ativa e espera dirigir alguma agremiação na Série A2 e A3, do Paulista, na próxima temporada. Depois de comandar em 2020, as equipes do Uberaba e Democrata de Governador Valadares, ambas do interior de Minas Gerais, PCC, espera voltar as quatro linhas. Devido a pandemia, o profissional ficou cauteloso e resguardou juntamente com a família, a pandemia do Covid-19, e com isso não trabalhou neste ano. Agora, com a pandemia controlada, Catanoce, analisa algumas propostas de clubes paulistas e do sul do país.

FALA, PROFESSOR

Paulo Cesar Catanoce, falou da sua volta as quatro linhas.

“Tive alguns convites, mas achei melhor ficar com a família naquele momento. Aproveitei esse tempo para estudar bastante, analisar bastantes jogadores e times também de várias divisões do país. Foi um momento muito bom para aprendizagem. Tenho conversas adiantadas com alguns times do interior de São Paulo. Espero em breve definir o meu futuro para que eu já inicie o planejamento. Sem dúvida, os campeonatos no Estado de São Paulo, são muitos fortes, as diivisões A2 e o A3. São tão duras como o campeonatos da primeira divisão de outros estados”, finalizou, PCC.

CARREIRA

Na carreira, Catanoce tem passagens pelos seguintes clubes no futebol paulista: Portuguesa Santista, Rio Preto, São Caetano, Ferroviária, Inter de Limeira, Taquaritinga, Mirassol, Botafogo, União Barbarense, XV de Piracicaba, Vocem, de Assis, Bandeirante de Birigui, Taubaté, Linense, Barretos, Flamengo, de Guarulhos, Rio Claro, entre outros. Fora do estado de São Paulo, dirigiu o Uberlândia, Atlético de Três Corações, Tricordiano, Rio Branco, de Andrade, Caldense, todos do estado de Minas Gerais e Volta Redonda-RJ.