Treinador de time do Brasileirão ligou para Tite para sugerir convocação de meio-campista – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 17 (AFI) – Um dos principais volantes do campeonato e destaque no Atlético-MG, Allan foi motivo de uma ligação de seu técnico Cuca, para Tite, técnico da seleção brasileira. O próprio Cuca disse isso em entrevista coletiva, ao ser questionado se o jogador não merecia uma vaga na convocação.

“Isso que você tá falando, eu já fiz (ligação para o Tite falando que Allan tá jogando muita bola). Pronto. Ai já respondo sua pergunta. Concordo com você, o cara tá jogando muita bola”, disse Cuca.

FAZENDO HISTÓRIA

O meio-campista já registra mais de 100 jogos com a camisa atleticana e chegou do Fluminense, após o Brasileirão de 2019. Na ocasião, Allan liderou o campeonato em passes certos. Apesar de não marcar muitos gols ou dar assistências, o jogador desempenha função tática primordial no esquema de Cuca.

CÃO DE GUARDA

Allan joga mias na parte defensiva do campo, como um volante mais tradicional, mas que tem boa saída de bola e pode ser opção de saída de bola para o goleiro Everson.