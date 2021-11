Treinador de time do Brasileirão não ganha um jogo há sete meses – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 09 (AFI) – Não é só o Juventude que tem um tabu para quebrar nesta quarta-feira, quando recebe o Internacional, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Jair Ventura amarga um jejum superior a sete meses sem comemorar uma vitória. A última vez que ele sentiu esse gostinho foi no dia 31 de março, sobre o Santa Cruz, por 2 a 1, pela Copa do Nordeste, quando estava no Sport.

No jogo seguinte, o Leão perdeu para o Ceará, por 4 a 0, e Jair Ventura foi demitido. Contratado pela Chapecoense em junho, o treinador ficou 14 partidas e não conseguiu nenhuma vitória. Agora, no Juventude, são dois empates sem gols, com Bahia e Ceará.

COMO VAI JOGAR!

Para o jogo desta quarta-feira, contra o Internacional, Jair Ventura teve um tempo maior de preparação, já que o Juventude folgou no último final de semana, pois o duelo com o Atlético-GO, em Goiânia, pela 30ª rodada, foi adiado para o dia 23 de novembro.

O treinador deve realizar três alterações ao jogo contra o Bahia. Duas são certas: Douglas retorna no gol após ficar ausente por questão contratual e Quintero entra no lugar do suspenso Vitor Mendes na defesa. Outra mudança seria por opção tática/técnica, com o meia Wescley no lugar do atacante Capixaba.

A provável escalação do Juventude é: Douglas; Michel Macedo, Quintero, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson, Guilherme Castilho e Wescley (Capixaba); Marcos Vinícios e Rafael Bueno.

Sem ganhar há sete partidas, o Juventude entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão e ocupa o 18º lugar, com 30 pontos, cinco a menos que o Santos, primeiro fora da degola.