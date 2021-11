Treinador diz que Londrina mereceu a vitória sobre a Ponte – Futebol Interior

Londrina, PR, 15 (AFI) – Gilson Kleina disse que a Ponte Preta merecia o empate com o Londrina no Estádio do Café. Mas essa não é a opinião de Márcio Fernandes, treinador do Tubarão.

Em entrevista coletiva concedida após a partida, Márcio Fernandes acredita que a vitória por 2 a 1, de virada, foi merecida pelo que o Londrina apresentou durante os 90 minutos.

“Precisávamos de equilíbrio, saber jogar, trabalhar a bola, encontrar o lado oposto livre para finalizar. Era só virar o lado. Fomos premiados com uma vitória, pois merecíamos”, disse Márcio Fernandes.

E o treinador do Londrina tem razão. Diante de uma Ponte Preta covarde, que abdicou de jogar assim que abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo, o Tubarão foi quem demonstrou vontade de vencer.

A vitória não tirou o Londrina da zona de rebaixamento, pois o Brusque também ganhou, mas embolou a briga, mantendo a própria Ponte Preta com chances de cair para a Série B.

Na sexta-feira, o Tubarão vai até Goiânia enfrentar o Vila Nova. A despedida será em casa, contra o Vasco da Gama.