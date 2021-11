Treinador do América-MG pede pés no chão sobre vaga à Libertadores – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 15 (AFI) – A torcida do América-MG ficou empolgada com a vitória sobre o Grêmio, por 3 a 1, no último sábado, em Belo Horizonte, mas a ordem dentro do clube é manter os pés no chão.

O técnico Marquinhos Santos fez questão de deixar claro que o objetivo do Coelho ainda é chegar aos 45 pontos para garantir a permanência na elite do Brasileirão. Só depois disso é que vai pensar em classificação para competição sul-americana.

“Temos que trabalhar com os pés no chão e manter o foco. O número mágico sempre foi os 45, então temos falado que precisamos bater os 45 pontos. A partir daí, continuando com os pés no chão e muito trabalho, quem sabe colocar o América num posto maior e fazendo uma história o colocando numa competição sul-americana”, disse.

Para atingir o “número mágico” da permanência, o América-MG precisa de apenas um empate nas seis rodadas finais. O time é o nono colocado, com 44 pontos.

Neste momento, o Coelho está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2022. Já a diferença para o G6, que levaria o time à Copa Libertadores, é de quatro pontos.