Treinador do América-MG rechaça contas e pensa “jogo a jogo” – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 08 (AFI) – Nada de fazer contas no América-MG. Faltando oito rodadas para o fim do Brasileirão, o técnico Marquinhos Santos deixa a calculadora de lado e pensa apenas “jogo a jogo”.

“A projeção é jogo a jogo. É buscarmos a maior pontuação possível. Estamos próximos de garantir a permanência na Série A. Mas a estratégia é jogo a jogo. Não tem como mensurar nenhum prognóstico de pontuação”, disse o treinador.

A prioridade do América-MG é garantir a permanência na elite do Brasileirão – o time sempre caiu no ano seguinte que subiu – e depois brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana.

“Creio que o primeiro objetivo é a permanência. É histórico. E, aí sim, posteriormente, buscar uma Sul-Americana, que seria algo inédito na história do América”, finalizou.

Na 12ª colocação, com 38 pontos, o América-MG está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, mas é seguido de perto por Atlético-GO, São Paulo e Bahia. Já a diferença para a zona de rebaixamento é de oito pontos.

Nesta quarta-feira, o Coelho vai em busca da reabilitação em um confronto direto com o Sport, que abre a degola, com 30 pontos. A delegação embarcou nesta segunda-feira para Recife, local da partida válida pela 31ª rodada.