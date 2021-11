Treinador do Ceará mantém pés no chão sobre Libertadores, mas diretoria estipula premiação – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 26 (AFI) – A vitória sobre o Corinthians, por 2 a 1, na última quinta-feira, deixou o torcedor do Ceará empolgado com uma possível classificação para a Copa Libertadores. O técnico Tiago Nunes, porém, mantém os pés no chão.

“Eu ainda penso que o nosso desafio é manter os pés no chão, a humildade. O primeiro objetivo era manter o time na Primeira Divisão, penso que agora foi atingido. O segundo é a competição internacional. Penso que estamos nos aproximando. Ainda faltam três finais. Vamos lutar para fazer o máximo de pontos”, disse o treinador.

Apesar do discurso ponderado de Tiago Nunes, a diretoria está confiante na classificação para a Copa Libertadores e, como forma de incentivo aos jogadores, estipulou uma premiação caso a vaga seja conquistada.

De acordo com o Globo Esporte, o elenco vai ganhar 20% a mais da premiação estipulada para a Copa Sul-Americana se garantir um lugar na Pré-Libertadores. Levando em consideração os anos anteriores, seriam necessários mais seis pontos.

Na oitava colocação, o Ceará tem 49 pontos, a três do G6 e a quatro do G4. Vale lembrar que o número de classificados pode aumentar dependendo do que acontecer neste sábado, entre Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores.

Nas últimas três rodadas do Brasileirão, o Vozão vai enfrentar Flamengo (fora), América-MG (casa) e Palmeiras (fora).