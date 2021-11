Treinador do Cuiabá culpa VAR pelo empate com o Bahia – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 22 (AFI) – O técnico Jorginho achou um culpado pelo empate sem gols do Cuiabá com o Bahia, no último domingo, na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão.

A atuação do árbitro de vídeo foi bastante critica por Jorginho. O Cuiabá teve dois gols anulados: pela bandeirinha Neusa Inês Back e pelo árbitro Raphael Claus. As irregularidades foram confirmadas pelo VAR.

“O VAR precisa ser consultado. No lance do Jenison, deveria ter chamado o Claus para tirar a dúvida. Essa situação foi bem confusa. Não quero colocar nenhum peso em cima do árbitro, mas o VAR tem que chamar para tirar qualquer dúvida. Infelizmente isso não aconteceu, e hoje tiraram nossa permanência”, afirmou Jorginho.

Se tivesse vencido o Bahia, o Cuiabá chegaria aos 45 pontos, que é o “número mágico” para garantir a permanência na elite do Brasileirão.

Faltando quatro jogos para o fim do campeonato, o Dourado está na 11ª colocação, com 43 pontos, seis a mais que o Bahia, que abre a zona de rebaixamento. O Esquadrão, porém, tem uma partida a menos.