Treinador do Vitória não joga a toalha pela permanência na Série B – Futebol Interior

Salvador, BA, 23 (AFI) – As chances de rebaixamento do Vitória para a Série C do Brasileiro ficaram em 91% depois da derrota para o CRB, por 3 a 1, na última segunda-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Mas isso não desanima o técnico Wagner Lopes.

Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador se apegou as mínimas chances do Leão, que chega na última rodada não dependendo apenas de uma vitória sobre o Vila Nova, no Barradão.

“Enquanto tiver 1% de possibilidade, é acreditar. Os outros adversários podem perder. A gente vai para o jogo em casa para vencer e ainda ter esperança, levantar a cabeça e trabalhar firme para buscar os 43 pontos e a permanência na Série B”, comentou Wagner Lopes.

Em 18º lugar, com 40 pontos, o Vitória tem Londrina e Remo como adversários na luta contra o rebaixamento. Os paranaenses estão em 17º, com 41, e os paraenses aparecem em 16º, com 42.

Para escapar da Série C, o Leão precisa ganhar do Vila Nova, além de torcer por uma derrota do Remo para o já rebaixado Confiança, em Belém, e para o Londrina não vencer o Vasco da Gama, em Londrina.